bin Makedonya dinarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile MKD → PLN çevirin

1.000 mkd
70,02 pln

1,000ден MKD = 0,07002zł PLN

20:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07000,0710
Düşük0,06910,0690
Ortalama0,06950,0697
Değişim0.13%-0.21%
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1 MKD → PLN istatistikleri

MKD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0700, en düşük 0,0691 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0695 oldu. MKD → PLN kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

MKD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0710, en düşük 0,0690 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0697 oldu. MKD → PLN kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2641,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,15910,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7021,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Polonya Zlotisi
1 MKD0,07002 PLN
5 MKD0,35010 PLN
10 MKD0,70019 PLN
20 MKD1,40038 PLN
50 MKD3,50095 PLN
100 MKD7,00190 PLN
250 MKD17,50475 PLN
500 MKD35,00950 PLN
1000 MKD70,01900 PLN
2000 MKD140,03800 PLN
5000 MKD350,09500 PLN
10000 MKD700,19000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Makedonya Dinarı
1 PLN14,28180 MKD
5 PLN71,40900 MKD
10 PLN142,81800 MKD
20 PLN285,63600 MKD
50 PLN714,09000 MKD
100 PLN1.428,18000 MKD
250 PLN3.570,45000 MKD
500 PLN7.140,90000 MKD
1000 PLN14.281,80000 MKD
2000 PLN28.563,60000 MKD
5000 PLN71.409,00000 MKD
10000 PLN142.818,00000 MKD