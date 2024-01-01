1 Polonya zlotisinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → MKD çevirin

1,000zł PLN = 14,24ден MKD

14:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → MKD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MKD
1 PLN → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,393714,5108
Düşük14,087314,0873
Ortalama14,189714,3103
Değişim-0.40%-1.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → MKD istatistikleri

PLN → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,3937, en düşük 14,0873 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1897 oldu. PLN → MKD kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

PLN → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,5108, en düşük 14,0873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,3103 oldu. PLN → MKD kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4160,8861.394,7611,07723,927
1 EUR1,05710,83789,1890,9361.473,6311,70325,28
1 GBP1,2621,1951106,571,1181.760,8113,98430,207
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Makedonya Dinarı
1 PLN14,23660 MKD
5 PLN71,18300 MKD
10 PLN142,36600 MKD
20 PLN284,73200 MKD
50 PLN711,83000 MKD
100 PLN1.423,66000 MKD
250 PLN3.559,15000 MKD
500 PLN7.118,30000 MKD
1000 PLN14.236,60000 MKD
2000 PLN28.473,20000 MKD
5000 PLN71.183,00000 MKD
10000 PLN142.366,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Polonya Zlotisi
1 MKD0,07024 PLN
5 MKD0,35121 PLN
10 MKD0,70242 PLN
20 MKD1,40483 PLN
50 MKD3,51208 PLN
100 MKD7,02416 PLN
250 MKD17,56040 PLN
500 MKD35,12080 PLN
1000 MKD70,24160 PLN
2000 MKD140,48320 PLN
5000 MKD351,20800 PLN
10000 MKD702,41600 PLN