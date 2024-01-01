20 Makedonya dinarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MKD → MUR çevirin

20 mkd
16,38 mur

1,000ден MKD = 0,8188₨ MUR

20:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,86700,8670
Düşük0,81850,8080
Ortalama0,83520,8270
Değişim0.04%0.66%
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1 MKD → MUR istatistikleri

MKD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8670, en düşük 0,8185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8352 oldu. MKD → MUR kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

MKD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8670, en düşük 0,8080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8270 oldu. MKD → MUR kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6831,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Mauritius Rupisi
1 MKD0,81880 MUR
5 MKD4,09402 MUR
10 MKD8,18803 MUR
20 MKD16,37606 MUR
50 MKD40,94015 MUR
100 MKD81,88030 MUR
250 MKD204,70075 MUR
500 MKD409,40150 MUR
1000 MKD818,80300 MUR
2000 MKD1.637,60600 MUR
5000 MKD4.094,01500 MUR
10000 MKD8.188,03000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Makedonya Dinarı
1 MUR1,22129 MKD
5 MUR6,10645 MKD
10 MUR12,21290 MKD
20 MUR24,42580 MKD
50 MUR61,06450 MKD
100 MUR122,12900 MKD
250 MUR305,32250 MKD
500 MUR610,64500 MKD
1000 MUR1.221,29000 MKD
2000 MUR2.442,58000 MKD
5000 MUR6.106,45000 MKD
10000 MUR12.212,90000 MKD