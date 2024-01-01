bin Makedonya dinarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → CLP çevirin

1.000 mkd
16.722 clp

1,000ден MKD = 16,72$ CLP

19:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,832516,8325
Düşük16,023415,6628
Ortalama16,510216,2656
Değişim1.22%1.93%
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1 MKD → CLP istatistikleri

MKD → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,8325, en düşük 16,0234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,5102 oldu. MKD → CLP kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

MKD → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,8325, en düşük 15,6628 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,2656 oldu. MKD → CLP kurundaki değişiklik 1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,271,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7171,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Şili Pesosu
1 MKD16,72170 CLP
5 MKD83,60850 CLP
10 MKD167,21700 CLP
20 MKD334,43400 CLP
50 MKD836,08500 CLP
100 MKD1.672,17000 CLP
250 MKD4.180,42500 CLP
500 MKD8.360,85000 CLP
1000 MKD16.721,70000 CLP
2000 MKD33.443,40000 CLP
5000 MKD83.608,50000 CLP
10000 MKD167.217,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Makedonya Dinarı
1 CLP0,05980 MKD
5 CLP0,29901 MKD
10 CLP0,59803 MKD
20 CLP1,19605 MKD
50 CLP2,99014 MKD
100 CLP5,98027 MKD
250 CLP14,95068 MKD
500 CLP29,90135 MKD
1000 CLP59,80270 MKD
2000 CLP119,60540 MKD
5000 CLP299,01350 MKD
10000 CLP598,02700 MKD