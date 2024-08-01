Makedonya dinarından Şili pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Makedonya dinarından Şili pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Makedonya dinarından (MKD) Şili pesosuna (CLP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MKD - CLP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Makedonya dinarı → Şili pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Makedonya dinarı Şili pesosuna döviz kuru şu anda 16,722, dünden bu yana %1.096 değerinde değişti. Makedonya dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.278 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Makedonya dinarı Şili pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 16,844 (29-07-2024) ile en düşük değeri 16,373 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.631 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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