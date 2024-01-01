5 Madagaskar ariarisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MGA → THB çevirin

5 mga
0,04 thb

1,000Ar MGA = 0,007845฿ THB

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00820,0083
Düşük0,00780,0078
Ortalama0,00810,0082
Değişim-4.87%-5.53%
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1 MGA → THB istatistikleri

MGA → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0082, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0081 oldu. MGA → THB kurundaki değişiklik -4.87 değerindeydi.

MGA → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0082 oldu. MGA → THB kurundaki değişiklik -5.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33718,2821,54
1 EUR1,07811,4970,8471,8141,44219,7151,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1661,109
1 GBP1,2731,181,76712,141,70223,2691,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Tayland Bahtı
1 MGA0,00785 THB
5 MGA0,03923 THB
10 MGA0,07845 THB
20 MGA0,15690 THB
50 MGA0,39226 THB
100 MGA0,78451 THB
250 MGA1,96129 THB
500 MGA3,92257 THB
1000 MGA7,84514 THB
2000 MGA15,69028 THB
5000 MGA39,22570 THB
10000 MGA78,45140 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Madagaskar Ariarisi
1 THB127,46700 MGA
5 THB637,33500 MGA
10 THB1.274,67000 MGA
20 THB2.549,34000 MGA
50 THB6.373,35000 MGA
100 THB12.746,70000 MGA
250 THB31.866,75000 MGA
500 THB63.733,50000 MGA
1000 THB127.467,00000 MGA
2000 THB254.934,00000 MGA
5000 THB637.335,00000 MGA
10000 THB1.274.670,00000 MGA