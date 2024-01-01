5 Madagaskar ariarisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile MGA → JPY çevirin

5 mga
0 jpy

1,000Ar MGA = 0,03297¥ JPY

18:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03620,0362
Düşük0,03300,0330
Ortalama0,03500,0352
Değişim-8.84%-4.75%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → JPY istatistikleri

MGA → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0362, en düşük 0,0330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0350 oldu. MGA → JPY kurundaki değişiklik -8.84 değerindeydi.

MGA → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0362, en düşük 0,0330 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0352 oldu. MGA → JPY kurundaki değişiklik -4.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6811,33718,2771,539
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44319,7181,661
1 CAD0,720,66810,5651,2110,96313,1671,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1421,70323,2831,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Japon Yeni
1 MGA0,03297 JPY
5 MGA0,16485 JPY
10 MGA0,32969 JPY
20 MGA0,65938 JPY
50 MGA1,64846 JPY
100 MGA3,29692 JPY
250 MGA8,24230 JPY
500 MGA16,48460 JPY
1000 MGA32,96920 JPY
2000 MGA65,93840 JPY
5000 MGA164,84600 JPY
10000 MGA329,69200 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Madagaskar Ariarisi
100 JPY3.033,14000 MGA
1000 JPY30.331,40000 MGA
1500 JPY45.497,10000 MGA
2000 JPY60.662,80000 MGA
3000 JPY90.994,20000 MGA
5000 JPY151.657,00000 MGA
5400 JPY163.789,56000 MGA
10000 JPY303.314,00000 MGA
15000 JPY454.971,00000 MGA
20000 JPY606.628,00000 MGA
25000 JPY758.285,00000 MGA
30000 JPY909.942,00000 MGA