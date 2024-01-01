1 Madagaskar ariarisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MGA → GBP çevirin

1 mga
0,00 gbp

1,000Ar MGA = 0,0001729£ GBP

17:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-2.06%-4.09%
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1 MGA → GBP istatistikleri

MGA → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → GBP kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

MGA → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → GBP kurundaki değişiklik -4.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3860,7851,681,33718,2531,537
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,6991,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1661,109
1 GBP1,2751,1811,76712,1411,70423,2661,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / İngiliz Pound Sterlini
1 MGA0,00017 GBP
5 MGA0,00086 GBP
10 MGA0,00173 GBP
20 MGA0,00346 GBP
50 MGA0,00864 GBP
100 MGA0,01729 GBP
250 MGA0,04322 GBP
500 MGA0,08644 GBP
1000 MGA0,17288 GBP
2000 MGA0,34576 GBP
5000 MGA0,86440 GBP
10000 MGA1,72879 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Madagaskar Ariarisi
1 GBP5.784,40000 MGA
5 GBP28.922,00000 MGA
10 GBP57.844,00000 MGA
20 GBP115.688,00000 MGA
50 GBP289.220,00000 MGA
100 GBP578.440,00000 MGA
250 GBP1.446.100,00000 MGA
500 GBP2.892.200,00000 MGA
1000 GBP5.784.400,00000 MGA
2000 GBP11.568.800,00000 MGA
5000 GBP28.922.000,00000 MGA
10000 GBP57.844.000,00000 MGA