50 Madagaskar ariarisinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile MGA → CLP çevirin

50 mga
11 clp

1,000Ar MGA = 0,2102$ CLP

17:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21220,2138
Düşük0,20260,2007
Ortalama0,20840,2077
Değişim-0.95%-1.09%
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1 MGA → CLP istatistikleri

MGA → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2122, en düşük 0,2026 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2084 oldu. MGA → CLP kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

MGA → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2138, en düşük 0,2007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2077 oldu. MGA → CLP kurundaki değişiklik -1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,6811,33718,2651,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7051,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70323,2671,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Şili Pesosu
1 MGA0,21021 CLP
5 MGA1,05104 CLP
10 MGA2,10207 CLP
20 MGA4,20414 CLP
50 MGA10,51035 CLP
100 MGA21,02070 CLP
250 MGA52,55175 CLP
500 MGA105,10350 CLP
1000 MGA210,20700 CLP
2000 MGA420,41400 CLP
5000 MGA1.051,03500 CLP
10000 MGA2.102,07000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Madagaskar Ariarisi
1 CLP4,75722 MGA
5 CLP23,78610 MGA
10 CLP47,57220 MGA
20 CLP95,14440 MGA
50 CLP237,86100 MGA
100 CLP475,72200 MGA
250 CLP1.189,30500 MGA
500 CLP2.378,61000 MGA
1000 CLP4.757,22000 MGA
2000 CLP9.514,44000 MGA
5000 CLP23.786,10000 MGA
10000 CLP47.572,20000 MGA