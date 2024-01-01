5 Madagaskar ariarisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile MGA → BRL çevirin

5 mga
0,01 brl

1,000Ar MGA = 0,001262R$ BRL

17:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00120,0011
Ortalama0,00120,0012
Değişim-0.72%10.02%
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1 MGA → BRL istatistikleri

MGA → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. MGA → BRL kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

MGA → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. MGA → BRL kurundaki değişiklik 10.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2711,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7131,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1751,109
1 GBP1,2741,1811,76712,141,70323,2781,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Brezilya Reali
1 MGA0,00126 BRL
5 MGA0,00631 BRL
10 MGA0,01262 BRL
20 MGA0,02524 BRL
50 MGA0,06311 BRL
100 MGA0,12622 BRL
250 MGA0,31555 BRL
500 MGA0,63110 BRL
1000 MGA1,26220 BRL
2000 MGA2,52440 BRL
5000 MGA6,31100 BRL
10000 MGA12,62200 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Madagaskar Ariarisi
1 BRL792,26800 MGA
5 BRL3.961,34000 MGA
10 BRL7.922,68000 MGA
20 BRL15.845,36000 MGA
50 BRL39.613,40000 MGA
100 BRL79.226,80000 MGA
250 BRL198.067,00000 MGA
500 BRL396.134,00000 MGA
1000 BRL792.268,00000 MGA
2000 BRL1.584.536,00000 MGA
5000 BRL3.961.340,00000 MGA
10000 BRL7.922.680,00000 MGA