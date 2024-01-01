500 Moldova leyinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MDL → GHS çevirin

500 mdl
422,53 ghs

1,000L MDL = 0,8451GH¢ GHS

16:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,84510,8451
Düşük0,81890,7575
Ortalama0,83210,8062
Değişim3.20%11.56%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → GHS istatistikleri

MDL → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8451, en düşük 0,8189 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8321 oldu. MDL → GHS kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

MDL → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8451, en düşük 0,7575 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8062 oldu. MDL → GHS kurundaki değişiklik 11.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1761,3851,53383,7381,6771,336
1 GBP1,277123,2141,7681,958106,9462,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56513,12711,10760,4761,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gana Sedisi
1 MDL0,84505 GHS
5 MDL4,22527 GHS
10 MDL8,45054 GHS
20 MDL16,90108 GHS
50 MDL42,25270 GHS
100 MDL84,50540 GHS
250 MDL211,26350 GHS
500 MDL422,52700 GHS
1000 MDL845,05400 GHS
2000 MDL1.690,10800 GHS
5000 MDL4.225,27000 GHS
10000 MDL8.450,54000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Moldova Leyi
1 GHS1,18336 MDL
5 GHS5,91680 MDL
10 GHS11,83360 MDL
20 GHS23,66720 MDL
50 GHS59,16800 MDL
100 GHS118,33600 MDL
250 GHS295,84000 MDL
500 GHS591,68000 MDL
1000 GHS1.183,36000 MDL
2000 GHS2.366,72000 MDL
5000 GHS5.916,80000 MDL
10000 GHS11.833,60000 MDL