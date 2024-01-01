1 Gana sedisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile GHS → MDL çevirin

1 ghs
1,36 mdl

1,000 GHS = 1,363 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Moldova Leyi
1 GHS1,36325 MDL
5 GHS6,81625 MDL
10 GHS13,63250 MDL
20 GHS27,26500 MDL
50 GHS68,16250 MDL
100 GHS136,32500 MDL
250 GHS340,81250 MDL
500 GHS681,62500 MDL
1000 GHS1.363,25000 MDL
2000 GHS2.726,50000 MDL
5000 GHS6.816,25000 MDL
10000 GHS13.632,50000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gana Sedisi
1 MDL0,73354 GHS
5 MDL3,66770 GHS
10 MDL7,33541 GHS
20 MDL14,67082 GHS
50 MDL36,67705 GHS
100 MDL73,35410 GHS
250 MDL183,38525 GHS
500 MDL366,77050 GHS
1000 MDL733,54100 GHS
2000 MDL1.467,08200 GHS
5000 MDL3.667,70500 GHS
10000 MDL7.335,41000 GHS