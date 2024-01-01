1 Fas dirheminden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → XCD çevirin

1 mad
0,27 xcd

1,000د.م. MAD = 0,2717$ XCD

15:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → XCD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27520,2752
Düşük0,27070,2686
Ortalama0,27380,2718
Değişim0.36%1.15%
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1 MAD → XCD istatistikleri

MAD → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2752, en düşük 0,2707 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2738 oldu. MAD → XCD kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MAD → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2752, en düşük 0,2686 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2718 oldu. MAD → XCD kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0740,7830,9271,3841,5331,33718,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,84511,1841,7681,9581,70823,199
1 EUR1,079655,960,84411,4931,6531,44219,589

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Doğu Karayip Doları
1 MAD0,27172 XCD
5 MAD1,35858 XCD
10 MAD2,71716 XCD
20 MAD5,43432 XCD
50 MAD13,58580 XCD
100 MAD27,17160 XCD
250 MAD67,92900 XCD
500 MAD135,85800 XCD
1000 MAD271,71600 XCD
2000 MAD543,43200 XCD
5000 MAD1.358,58000 XCD
10000 MAD2.717,16000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Fas Dirhemi
1 XCD3,68031 MAD
5 XCD18,40155 MAD
10 XCD36,80310 MAD
20 XCD73,60620 MAD
50 XCD184,01550 MAD
100 XCD368,03100 MAD
250 XCD920,07750 MAD
500 XCD1.840,15500 MAD
1000 XCD3.680,31000 MAD
2000 XCD7.360,62000 MAD
5000 XCD18.401,55000 MAD
10000 XCD36.803,10000 MAD