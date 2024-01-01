250 Doğu Karayip dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile XCD → MAD çevirin

1,000$ XCD = 3,698د.م. MAD

08:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 XCD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,70783,7078
Düşük3,62563,5689
Ortalama3,66523,6295
Değişim0.58%2.71%
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1 XCD → MAD istatistikleri

XCD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,7078, en düşük 3,6256 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6652 oldu. XCD → MAD kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

XCD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,7078, en düşük 3,5689 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6295 oldu. XCD → MAD kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9731,5360,7891,40184,4141,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6970,0750,053
1 AUD0,65111,70310,5140,91254,9620,8720,615
1 GBP1,26722,7721,94611,776106,9521,6981,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Fas Dirhemi
1 XCD3,69837 MAD
5 XCD18,49185 MAD
10 XCD36,98370 MAD
20 XCD73,96740 MAD
50 XCD184,91850 MAD
100 XCD369,83700 MAD
250 XCD924,59250 MAD
500 XCD1.849,18500 MAD
1000 XCD3.698,37000 MAD
2000 XCD7.396,74000 MAD
5000 XCD18.491,85000 MAD
10000 XCD36.983,70000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Doğu Karayip Doları
1 MAD0,27039 XCD
5 MAD1,35195 XCD
10 MAD2,70389 XCD
20 MAD5,40778 XCD
50 MAD13,51945 XCD
100 MAD27,03890 XCD
250 MAD67,59725 XCD
500 MAD135,19450 XCD
1000 MAD270,38900 XCD
2000 MAD540,77800 XCD
5000 MAD1.351,94500 XCD
10000 MAD2.703,89000 XCD