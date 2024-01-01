50 Fas dirheminden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile MAD → VUV çevirin

50 mad
612 vuv

1,000د.م. MAD = 12,24VT VUV

15:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → VUV çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,326612,3266
Düşük12,074611,9983
Ortalama12,207512,1286
Değişim1.39%1.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → VUV istatistikleri

MAD → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,3266, en düşük 12,0746 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2075 oldu. MAD → VUV kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

MAD → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,3266, en düşük 11,9983 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,1286 oldu. MAD → VUV kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0710,7830,9271,3841,5331,33718,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,90211,1841,7681,9591,70823,202
1 EUR1,079655,9570,84411,4931,6541,44219,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Vanuatu Vatusu
1 MAD12,24200 VUV
5 MAD61,21000 VUV
10 MAD122,42000 VUV
20 MAD244,84000 VUV
50 MAD612,10000 VUV
100 MAD1.224,20000 VUV
250 MAD3.060,50000 VUV
500 MAD6.121,00000 VUV
1000 MAD12.242,00000 VUV
2000 MAD24.484,00000 VUV
5000 MAD61.210,00000 VUV
10000 MAD122.420,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Fas Dirhemi
1 VUV0,08169 MAD
5 VUV0,40843 MAD
10 VUV0,81686 MAD
20 VUV1,63372 MAD
50 VUV4,08430 MAD
100 VUV8,16860 MAD
250 VUV20,42150 MAD
500 VUV40,84300 MAD
1000 VUV81,68600 MAD
2000 VUV163,37200 MAD
5000 VUV408,43000 MAD
10000 VUV816,86000 MAD