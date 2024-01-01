100 Fas dirheminden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile MAD → PLN çevirin

100 mad
40,02 pln

1,000د.م. MAD = 0,4002zł PLN

14:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40210,4096
Düşük0,39760,3931
Ortalama0,39970,3999
Değişim-0.48%0.11%
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1 MAD → PLN istatistikleri

MAD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4021, en düşük 0,3976 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3997 oldu. MAD → PLN kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

MAD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4096, en düşük 0,3931 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3999 oldu. MAD → PLN kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3380,7810,9261,3831,5291,33618,147
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,09111,1861,7711,9591,71223,25
1 EUR1,08655,9550,84311,4931,6511,44319,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Polonya Zlotisi
1 MAD0,40019 PLN
5 MAD2,00095 PLN
10 MAD4,00190 PLN
20 MAD8,00380 PLN
50 MAD20,00950 PLN
100 MAD40,01900 PLN
250 MAD100,04750 PLN
500 MAD200,09500 PLN
1000 MAD400,19000 PLN
2000 MAD800,38000 PLN
5000 MAD2.000,95000 PLN
10000 MAD4.001,90000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Fas Dirhemi
1 PLN2,49881 MAD
5 PLN12,49405 MAD
10 PLN24,98810 MAD
20 PLN49,97620 MAD
50 PLN124,94050 MAD
100 PLN249,88100 MAD
250 PLN624,70250 MAD
500 PLN1.249,40500 MAD
1000 PLN2.498,81000 MAD
2000 PLN4.997,62000 MAD
5000 PLN12.494,05000 MAD
10000 PLN24.988,10000 MAD