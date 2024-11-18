2.000 Polonya zlotisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile PLN → MAD çevirin

1,000zł PLN = 2,447د.م. MAD

14:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 PLN → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,50652,5400
Düşük2,41802,4180
Ortalama2,45362,4959
Değişim-2.33%-3.23%
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1 PLN → MAD istatistikleri

PLN → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5065, en düşük 2,4180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4536 oldu. PLN → MAD kurundaki değişiklik -2.33 değerindeydi.

PLN → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5400, en düşük 2,4180 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4959 oldu. PLN → MAD kurundaki değişiklik -3.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4170,8861.394,5511,07623,936
1 EUR1,05610,83789,1780,9361.473,211,70125,287
1 GBP1,2621,1951106,5551,1181.760,2713,9830,213
1 INR0,0120,0110,00910,0116,520,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Fas Dirhemi
1 PLN2,44749 MAD
5 PLN12,23745 MAD
10 PLN24,47490 MAD
20 PLN48,94980 MAD
50 PLN122,37450 MAD
100 PLN244,74900 MAD
250 PLN611,87250 MAD
500 PLN1.223,74500 MAD
1000 PLN2.447,49000 MAD
2000 PLN4.894,98000 MAD
5000 PLN12.237,45000 MAD
10000 PLN24.474,90000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Polonya Zlotisi
1 MAD0,40858 PLN
5 MAD2,04291 PLN
10 MAD4,08581 PLN
20 MAD8,17162 PLN
50 MAD20,42905 PLN
100 MAD40,85810 PLN
250 MAD102,14525 PLN
500 MAD204,29050 PLN
1000 MAD408,58100 PLN
2000 MAD817,16200 PLN
5000 MAD2.042,90500 PLN
10000 MAD4.085,81000 PLN