10 bin Fas dirheminden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile MAD → MMK çevirin

10.000 mad
2.116.970 mmk

1,000د.م. MAD = 211,7K MMK

13:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek214,2130214,2130
Düşük210,7060209,2230
Ortalama213,0670211,6432
Değişim0.47%1.18%
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1 MAD → MMK istatistikleri

MAD → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 214,2130, en düşük 210,7060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 213,0670 oldu. MAD → MMK kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

MAD → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 214,2130, en düşük 209,2230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 211,6432 oldu. MAD → MMK kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0440,780,9261,381,5261,33718,157
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,38211,1871,771,9571,71423,282
1 EUR1,081655,9110,84311,4911,6491,44419,619

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Myanmar Kyatı
1 MAD211,69700 MMK
5 MAD1.058,48500 MMK
10 MAD2.116,97000 MMK
20 MAD4.233,94000 MMK
50 MAD10.584,85000 MMK
100 MAD21.169,70000 MMK
250 MAD52.924,25000 MMK
500 MAD105.848,50000 MMK
1000 MAD211.697,00000 MMK
2000 MAD423.394,00000 MMK
5000 MAD1.058.485,00000 MMK
10000 MAD2.116.970,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Fas Dirhemi
1 MMK0,00472 MAD
5 MMK0,02362 MAD
10 MMK0,04724 MAD
20 MMK0,09447 MAD
50 MMK0,23619 MAD
100 MMK0,47237 MAD
250 MMK1,18093 MAD
500 MMK2,36187 MAD
1000 MMK4,72374 MAD
2000 MMK9,44748 MAD
5000 MMK23,61870 MAD
10000 MMK47,23740 MAD