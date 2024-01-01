5.000 Myanmar kyatından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MMK → MAD çevirin

5.000 mmk
23,64 mad

1,000K MMK = 0,004728د.م. MAD

23:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00470,0048
Düşük0,00470,0047
Ortalama0,00470,0047
Değişim-0.37%-1.07%
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1 MMK → MAD istatistikleri

MMK → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0047 oldu. MMK → MAD kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

MMK → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0047 oldu. MMK → MAD kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5511,3880,9271,5418,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,60710,6681,10913,1650,5665,218
1 EUR1,07938,3581,49811,66219,7210,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Fas Dirhemi
1 MMK0,00473 MAD
5 MMK0,02364 MAD
10 MMK0,04728 MAD
20 MMK0,09457 MAD
50 MMK0,23642 MAD
100 MMK0,47285 MAD
250 MMK1,18212 MAD
500 MMK2,36424 MAD
1000 MMK4,72848 MAD
2000 MMK9,45696 MAD
5000 MMK23,64240 MAD
10000 MMK47,28480 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Myanmar Kyatı
1 MAD211,48500 MMK
5 MAD1.057,42500 MMK
10 MAD2.114,85000 MMK
20 MAD4.229,70000 MMK
50 MAD10.574,25000 MMK
100 MAD21.148,50000 MMK
250 MAD52.871,25000 MMK
500 MAD105.742,50000 MMK
1000 MAD211.485,00000 MMK
2000 MAD422.970,00000 MMK
5000 MAD1.057.425,00000 MMK
10000 MAD2.114.850,00000 MMK