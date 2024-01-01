500 Fas dirheminden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → JMD çevirin

500 mad
7.859,90 jmd

1,000د.م. MAD = 15,72J$ JMD

13:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,951915,9519
Düşük15,663415,4875
Ortalama15,839915,6973
Değişim0.35%1.49%
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1 MAD → JMD istatistikleri

MAD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,9519, en düşük 15,6634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8399 oldu. MAD → JMD kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

MAD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,9519, en düşük 15,4875 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,6973 oldu. MAD → JMD kurundaki değişiklik 1.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7190,7810,9261,3811,5281,33718,189
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,8511,1861,7671,9561,71223,281
1 EUR1,079655,9720,84311,491,6491,44419,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Jamaika Doları
1 MAD15,71980 JMD
5 MAD78,59900 JMD
10 MAD157,19800 JMD
20 MAD314,39600 JMD
50 MAD785,99000 JMD
100 MAD1.571,98000 JMD
250 MAD3.929,95000 JMD
500 MAD7.859,90000 JMD
1000 MAD15.719,80000 JMD
2000 MAD31.439,60000 JMD
5000 MAD78.599,00000 JMD
10000 MAD157.198,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Fas Dirhemi
1 JMD0,06361 MAD
5 JMD0,31807 MAD
10 JMD0,63614 MAD
20 JMD1,27228 MAD
50 JMD3,18071 MAD
100 JMD6,36141 MAD
250 JMD15,90353 MAD
500 JMD31,80705 MAD
1000 JMD63,61410 MAD
2000 JMD127,22820 MAD
5000 JMD318,07050 MAD
10000 JMD636,14100 MAD