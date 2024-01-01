5 Fas dirheminden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile MAD → GBP çevirin

5 mad
0,39 gbp

1,000د.م. MAD = 0,07865£ GBP

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.47%-0.81%
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1 MAD → GBP istatistikleri

MAD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → GBP kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

MAD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → GBP kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7290,7810,9261,3811,5271,33718,188
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,98411,1861,7681,9551,71223,283
1 EUR1,079655,9520,84311,4911,6491,44419,631

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İngiliz Pound Sterlini
1 MAD0,07865 GBP
5 MAD0,39324 GBP
10 MAD0,78648 GBP
20 MAD1,57297 GBP
50 MAD3,93242 GBP
100 MAD7,86483 GBP
250 MAD19,66208 GBP
500 MAD39,32415 GBP
1000 MAD78,64830 GBP
2000 MAD157,29660 GBP
5000 MAD393,24150 GBP
10000 MAD786,48300 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Fas Dirhemi
1 GBP12,71480 MAD
5 GBP63,57400 MAD
10 GBP127,14800 MAD
20 GBP254,29600 MAD
50 GBP635,74000 MAD
100 GBP1.271,48000 MAD
250 GBP3.178,70000 MAD
500 GBP6.357,40000 MAD
1000 GBP12.714,80000 MAD
2000 GBP25.429,60000 MAD
5000 GBP63.574,00000 MAD
10000 GBP127.148,00000 MAD