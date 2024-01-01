10 bin Fas dirheminden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile MAD → DJF çevirin

10.000 mad
178.966 djf

1,000د.م. MAD = 17,90Fdj DJF

12:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,114518,1145
Düşük17,831217,6714
Ortalama18,021017,8940
Değişim0.36%1.27%
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1 MAD → DJF istatistikleri

MAD → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,1145, en düşük 17,8312 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,0210 oldu. MAD → DJF kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

MAD → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1145, en düşük 17,6714 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,8940 oldu. MAD → DJF kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5480,7810,9261,3821,5291,33818,186
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,05611,1861,771,9581,71323,29
1 EUR1,08655,9390,84311,4921,651,44419,635

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cibuti Frangı
1 MAD17,89660 DJF
5 MAD89,48300 DJF
10 MAD178,96600 DJF
20 MAD357,93200 DJF
50 MAD894,83000 DJF
100 MAD1.789,66000 DJF
250 MAD4.474,15000 DJF
500 MAD8.948,30000 DJF
1000 MAD17.896,60000 DJF
2000 MAD35.793,20000 DJF
5000 MAD89.483,00000 DJF
10000 MAD178.966,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Fas Dirhemi
1 DJF0,05588 MAD
5 DJF0,27938 MAD
10 DJF0,55877 MAD
20 DJF1,11753 MAD
50 DJF2,79383 MAD
100 DJF5,58765 MAD
250 DJF13,96913 MAD
500 DJF27,93825 MAD
1000 DJF55,87650 MAD
2000 DJF111,75300 MAD
5000 DJF279,38250 MAD
10000 DJF558,76500 MAD