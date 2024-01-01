10 Fas dirheminden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MAD → AWG çevirin

10 mad
1,80 awg

1,000د.م. MAD = 0,1802ƒ AWG

12:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18250,1825
Düşük0,17950,1781
Ortalama0,18150,1802
Değişim0.39%1.18%
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1 MAD → AWG istatistikleri

MAD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1815 oldu. MAD → AWG kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

MAD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1802 oldu. MAD → AWG kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,980,7810,9271,3821,5291,33818,204
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,00211,1861,7691,9571,71223,295
1 EUR1,079655,950,84311,4911,651,44419,641

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Aruba Florini
1 MAD0,18017 AWG
5 MAD0,90087 AWG
10 MAD1,80174 AWG
20 MAD3,60348 AWG
50 MAD9,00870 AWG
100 MAD18,01740 AWG
250 MAD45,04350 AWG
500 MAD90,08700 AWG
1000 MAD180,17400 AWG
2000 MAD360,34800 AWG
5000 MAD900,87000 AWG
10000 MAD1.801,74000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Fas Dirhemi
1 AWG5,55020 MAD
5 AWG27,75100 MAD
10 AWG55,50200 MAD
20 AWG111,00400 MAD
50 AWG277,51000 MAD
100 AWG555,02000 MAD
250 AWG1.387,55000 MAD
500 AWG2.775,10000 MAD
1000 AWG5.550,20000 MAD
2000 AWG11.100,40000 MAD
5000 AWG27.751,00000 MAD
10000 AWG55.502,00000 MAD