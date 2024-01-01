1 Fas dirheminden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MAD → AWG çevirin

1 mad
0,18 awg

1,000د.م. MAD = 0,1802ƒ AWG

12:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18250,1825
Düşük0,17950,1781
Ortalama0,18150,1802
Değişim0.39%1.18%
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1 MAD → AWG istatistikleri

MAD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1795 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1815 oldu. MAD → AWG kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

MAD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1825, en düşük 0,1781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1802 oldu. MAD → AWG kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8970,7810,9271,3821,5291,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,01711,1861,7691,9571,71323,292
1 EUR1,079655,9510,84311,4911,651,44419,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Aruba Florini
1 MAD0,18019 AWG
5 MAD0,90093 AWG
10 MAD1,80185 AWG
20 MAD3,60370 AWG
50 MAD9,00925 AWG
100 MAD18,01850 AWG
250 MAD45,04625 AWG
500 MAD90,09250 AWG
1000 MAD180,18500 AWG
2000 MAD360,37000 AWG
5000 MAD900,92500 AWG
10000 MAD1.801,85000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Fas Dirhemi
1 AWG5,54986 MAD
5 AWG27,74930 MAD
10 AWG55,49860 MAD
20 AWG110,99720 MAD
50 AWG277,49300 MAD
100 AWG554,98600 MAD
250 AWG1.387,46500 MAD
500 AWG2.774,93000 MAD
1000 AWG5.549,86000 MAD
2000 AWG11.099,72000 MAD
5000 AWG27.749,30000 MAD
10000 AWG55.498,60000 MAD