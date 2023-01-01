10 Aruba florininden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile AWG → MAD çevirin

10 awg
57,00 mad

1.00000 AWG = 5.70050 MAD

20:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AWG → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 MAD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0565587.8681.42551.644950.966918.5446
1GBP1.1547311.22005101.4651.646091.89951.1165121.4143
1USD0.946450.819639183.1651.34921.55690.9151517.552
1INR0.01138070.009855570.012024310.01622320.01872070.0110040.21105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Fas Dirhemi
1 AWG5.70050 MAD
5 AWG28.50250 MAD
10 AWG57.00500 MAD
20 AWG114.01000 MAD
50 AWG285.02500 MAD
100 AWG570.05000 MAD
250 AWG1425.12500 MAD
500 AWG2850.25000 MAD
1000 AWG5700.50000 MAD
2000 AWG11401.00000 MAD
5000 AWG28502.50000 MAD
10000 AWG57005.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Aruba Florini
1 MAD0.17542 AWG
5 MAD0.87711 AWG
10 MAD1.75423 AWG
20 MAD3.50846 AWG
50 MAD8.77115 AWG
100 MAD17.54230 AWG
250 MAD43.85575 AWG
500 MAD87.71150 AWG
1000 MAD175.42300 AWG
2000 MAD350.84600 AWG
5000 MAD877.11500 AWG
10000 MAD1754.23000 AWG