20 Fas dirheminden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MAD → AMD çevirin

20 mad
780,35 amd

1,000د.م. MAD = 39,02֏ AMD

12:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek39,625539,6255
Düşük38,874138,5958
Ortalama39,315839,0460
Değişim0.38%1.04%
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1 MAD → AMD istatistikleri

MAD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,6255, en düşük 38,8741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,3158 oldu. MAD → AMD kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

MAD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,6255, en düşük 38,5958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,0460 oldu. MAD → AMD kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9960,7820,9271,3821,531,33818,173
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,59611,1861,7681,9561,71123,243
1 EUR1,079655,9360,84411,4911,651,44419,606

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ermeni Dramı
1 MAD39,01750 AMD
5 MAD195,08750 AMD
10 MAD390,17500 AMD
20 MAD780,35000 AMD
50 MAD1.950,87500 AMD
100 MAD3.901,75000 AMD
250 MAD9.754,37500 AMD
500 MAD19.508,75000 AMD
1000 MAD39.017,50000 AMD
2000 MAD78.035,00000 AMD
5000 MAD195.087,50000 AMD
10000 MAD390.175,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Fas Dirhemi
1 AMD0,02563 MAD
5 AMD0,12815 MAD
10 AMD0,25630 MAD
20 AMD0,51259 MAD
50 AMD1,28148 MAD
100 AMD2,56295 MAD
250 AMD6,40738 MAD
500 AMD12,81475 MAD
1000 AMD25,62950 MAD
2000 AMD51,25900 MAD
5000 AMD128,14750 MAD
10000 AMD256,29500 MAD