10 bin Fas dirheminden Ermeni dramına
Reel döviz kuru ile MAD → AMD çevirin
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|1 MAD → AMD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|39,6255
|39,6255
|Düşük
|38,8741
|38,5958
|Ortalama
|39,3158
|39,0460
|Değişim
|0.38%
|1.04%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → AMD istatistikleri
MAD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,6255, en düşük 38,8741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,3158 oldu. MAD → AMD kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.
MAD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,6255, en düşük 38,5958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,0460 oldu. MAD → AMD kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ermeni Dramı
|1 MAD
|39,01750 AMD
|5 MAD
|195,08750 AMD
|10 MAD
|390,17500 AMD
|20 MAD
|780,35000 AMD
|50 MAD
|1.950,87500 AMD
|100 MAD
|3.901,75000 AMD
|250 MAD
|9.754,37500 AMD
|500 MAD
|19.508,75000 AMD
|1000 MAD
|39.017,50000 AMD
|2000 MAD
|78.035,00000 AMD
|5000 MAD
|195.087,50000 AMD
|10000 MAD
|390.175,00000 AMD