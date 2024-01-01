Lesotho lotisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LSL → JEP çevirin

1.000 lsl
41,91 jep

1.00000 LSL = 0.04191 JEP

11:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0737589.17311.45371.651920.94829518.3271
1 GBP1.1691211.25535104.2551.699561.931311.1086721.4267
1 USD0.93130.796591183.04831.353851.538460.8831517.0683
1 INR0.01121410.00959190.012041210.0163020.01852490.01063420.205523

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Lesotho lotisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Jersey poundu
1 LSL0.04191 JEP
5 LSL0.20953 JEP
10 LSL0.41906 JEP
20 LSL0.83812 JEP
50 LSL2.09531 JEP
100 LSL4.19062 JEP
250 LSL10.47655 JEP
500 LSL20.95310 JEP
1000 LSL41.90620 JEP
2000 LSL83.81240 JEP
5000 LSL209.53100 JEP
10000 LSL419.06200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Lesotho Lotisi
1 JEP23.86280 LSL
5 JEP119.31400 LSL
10 JEP238.62800 LSL
20 JEP477.25600 LSL
50 JEP1193.14000 LSL
100 JEP2386.28000 LSL
250 JEP5965.70000 LSL
500 JEP11931.40000 LSL
1000 JEP23862.80000 LSL
2000 JEP47725.60000 LSL
5000 JEP119314.00000 LSL
10000 JEP238628.00000 LSL