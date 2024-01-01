250 Lesotho lotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile LSL → AED çevirin

250 lsl
50,37 aed

1,000L LSL = 0,2015د.إ AED

10:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20460,2048
Düşük0,19750,1937
Ortalama0,20150,2003
Değişim2.04%1.53%
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1 LSL → AED istatistikleri

LSL → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2046, en düşük 0,1975 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2015 oldu. LSL → AED kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

LSL → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2048, en düşük 0,1937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2003 oldu. LSL → AED kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07890,3061,4911,6520,94520,142
1 GBP1,18411,277106,971,7671,9571,1223,858
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,676
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 LSL0,20149 AED
5 LSL1,00746 AED
10 LSL2,01492 AED
20 LSL4,02984 AED
50 LSL10,07460 AED
100 LSL20,14920 AED
250 LSL50,37300 AED
500 LSL100,74600 AED
1000 LSL201,49200 AED
2000 LSL402,98400 AED
5000 LSL1.007,46000 AED
10000 LSL2.014,92000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Lesotho Lotisi
1 AED4,96299 LSL
5 AED24,81495 LSL
10 AED49,62990 LSL
20 AED99,25980 LSL
50 AED248,14950 LSL
100 AED496,29900 LSL
250 AED1.240,74750 LSL
500 AED2.481,49500 LSL
1000 AED4.962,99000 LSL
2000 AED9.925,98000 LSL
5000 AED24.814,95000 LSL
10000 AED49.629,90000 LSL