250 Lesotho lotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile LSL → AED çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 LSL → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,2046
|0,2048
|Düşük
|0,1975
|0,1937
|Ortalama
|0,2015
|0,2003
|Değişim
|2.04%
|1.53%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → AED istatistikleri
LSL → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2046, en düşük 0,1975 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2015 oldu. LSL → AED kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.
LSL → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2048, en düşük 0,1937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2003 oldu. LSL → AED kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Lesotho Lotisi
|1 AED
|4,96299 LSL
|5 AED
|24,81495 LSL
|10 AED
|49,62990 LSL
|20 AED
|99,25980 LSL
|50 AED
|248,14950 LSL
|100 AED
|496,29900 LSL
|250 AED
|1.240,74750 LSL
|500 AED
|2.481,49500 LSL
|1000 AED
|4.962,99000 LSL
|2000 AED
|9.925,98000 LSL
|5000 AED
|24.814,95000 LSL
|10000 AED
|49.629,90000 LSL