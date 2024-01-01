Liberya dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LRD → UGX çevirin

1.000 lrd
20.329 ugx

1.00000 LRD = 20.32940 UGX

11:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0738589.17791.453621.651440.9481618.3284
1 GBP1.1693611.25575104.2841.699851.931181.1087521.433
1 USD0.93120.796337183.0451.353651.537870.8829517.0679
1 INR0.01121350.009589220.012041710.01630020.01851850.01063220.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Uganda Şilini
1 LRD20.32940 UGX
5 LRD101.64700 UGX
10 LRD203.29400 UGX
20 LRD406.58800 UGX
50 LRD1016.47000 UGX
100 LRD2032.94000 UGX
250 LRD5082.35000 UGX
500 LRD10164.70000 UGX
1000 LRD20329.40000 UGX
2000 LRD40658.80000 UGX
5000 LRD101647.00000 UGX
10000 LRD203294.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Liberya Doları
1 UGX0.04919 LRD
5 UGX0.24595 LRD
10 UGX0.49190 LRD
20 UGX0.98380 LRD
50 UGX2.45949 LRD
100 UGX4.91899 LRD
250 UGX12.29748 LRD
500 UGX24.59495 LRD
1000 UGX49.18990 LRD
2000 UGX98.37980 LRD
5000 UGX245.94950 LRD
10000 UGX491.89900 LRD