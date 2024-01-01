5 Liberya dolarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile LRD → CLP çevirin

5 lrd
24 clp

1,000L$ LRD = 4,825$ CLP

07:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,90034,9219
Düşük4,64744,5923
Ortalama4,80354,7744
Değişim-1.00%-0.72%
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1 LRD → CLP istatistikleri

LRD → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9003, en düşük 4,6474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8035 oldu. LRD → CLP kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

LRD → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9219, en düşük 4,5923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7744 oldu. LRD → CLP kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2560,9270,7821,33883,7391,683
1 CAD0,723113,1960,670,5650,96760,5291,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49219,69210,8441,44390,3251,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Şili Pesosu
1 LRD4,82520 CLP
5 LRD24,12600 CLP
10 LRD48,25200 CLP
20 LRD96,50400 CLP
50 LRD241,26000 CLP
100 LRD482,52000 CLP
250 LRD1.206,30000 CLP
500 LRD2.412,60000 CLP
1000 LRD4.825,20000 CLP
2000 LRD9.650,40000 CLP
5000 LRD24.126,00000 CLP
10000 LRD48.252,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Liberya Doları
1 CLP0,20725 LRD
5 CLP1,03623 LRD
10 CLP2,07245 LRD
20 CLP4,14490 LRD
50 CLP10,36225 LRD
100 CLP20,72450 LRD
250 CLP51,81125 LRD
500 CLP103,62250 LRD
1000 CLP207,24500 LRD
2000 CLP414,49000 LRD
5000 CLP1.036,22500 LRD
10000 CLP2.072,45000 LRD