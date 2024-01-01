10 Liberya dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile LRD → BHD çevirin

10 lrd
0,019 bhd

1,000L$ LRD = 0,001929.د.ب BHD

08:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00190,0020
Düşük0,00190,0019
Ortalama0,00190,0019
Değişim-0.54%-1.12%
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1 LRD → BHD istatistikleri

LRD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0019 oldu. LRD → BHD kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

LRD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0019 oldu. LRD → BHD kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38418,2560,9270,7821,33883,7411,683
1 CAD0,723113,1950,670,5650,96760,5261,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0781,49219,68910,8441,44390,3111,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Bahreyn Dinarı
1 LRD0,00193 BHD
5 LRD0,00965 BHD
10 LRD0,01929 BHD
20 LRD0,03858 BHD
50 LRD0,09646 BHD
100 LRD0,19292 BHD
250 LRD0,48231 BHD
500 LRD0,96461 BHD
1000 LRD1,92922 BHD
2000 LRD3,85844 BHD
5000 LRD9,64610 BHD
10000 LRD19,29220 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Liberya Doları
1 BHD518,34300 LRD
5 BHD2.591,71500 LRD
10 BHD5.183,43000 LRD
20 BHD10.366,86000 LRD
50 BHD25.917,15000 LRD
100 BHD51.834,30000 LRD
250 BHD129.585,75000 LRD
500 BHD259.171,50000 LRD
1000 BHD518.343,00000 LRD
2000 BHD1.036.686,00000 LRD
5000 BHD2.591.715,00000 LRD
10000 BHD5.183.430,00000 LRD