1 Lübnan lirasından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → SRD çevirin

1 lbp
0,00 srd

1,000ل.ل. LBP = 0,0003231$ SRD

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0004
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-5.30%-14.15%
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1 LBP → SRD istatistikleri

LBP → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → SRD kurundaki değişiklik -5.30 değerindeydi.

LBP → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → SRD kurundaki değişiklik -14.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2060,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8560,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9060,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Surinam Doları
1 LBP0,00032 SRD
5 LBP0,00162 SRD
10 LBP0,00323 SRD
20 LBP0,00646 SRD
50 LBP0,01615 SRD
100 LBP0,03231 SRD
250 LBP0,08077 SRD
500 LBP0,16154 SRD
1000 LBP0,32307 SRD
2000 LBP0,64615 SRD
5000 LBP1,61537 SRD
10000 LBP3,23073 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Lübnan Lirası
1 SRD3.095,28000 LBP
5 SRD15.476,40000 LBP
10 SRD30.952,80000 LBP
20 SRD61.905,60000 LBP
50 SRD154.764,00000 LBP
100 SRD309.528,00000 LBP
250 SRD773.820,00000 LBP
500 SRD1.547.640,00000 LBP
1000 SRD3.095.280,00000 LBP
2000 SRD6.190.560,00000 LBP
5000 SRD15.476.400,00000 LBP
10000 SRD30.952.800,00000 LBP