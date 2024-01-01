1 Lübnan lirasından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile LBP → BOB çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00007735Bs BOB

17:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 LBP → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.00%-0.02%
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1 LBP → BOB istatistikleri

LBP → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → BOB kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

LBP → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → BOB kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5460,9491,34318,140,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6260,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bolivya Bolivyanosu
1 LBP0,00008 BOB
5 LBP0,00039 BOB
10 LBP0,00077 BOB
20 LBP0,00155 BOB
50 LBP0,00387 BOB
100 LBP0,00773 BOB
250 LBP0,01934 BOB
500 LBP0,03867 BOB
1000 LBP0,07735 BOB
2000 LBP0,15470 BOB
5000 LBP0,38674 BOB
10000 LBP0,77348 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Lübnan Lirası
1 BOB12.928,50000 LBP
5 BOB64.642,50000 LBP
10 BOB129.285,00000 LBP
20 BOB258.570,00000 LBP
50 BOB646.425,00000 LBP
100 BOB1.292.850,00000 LBP
250 BOB3.232.125,00000 LBP
500 BOB6.464.250,00000 LBP
1000 BOB12.928.500,00000 LBP
2000 BOB25.857.000,00000 LBP
5000 BOB64.642.500,00000 LBP
10000 BOB129.285.000,00000 LBP