Kazakistan tengesinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile KZT → TJS çevirin

1.000 kzt
24,37 tjs

1.00000 KZT = 0.02437 TJS

10:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.35381.3472519.00530.93160.79641.642711.53953
1 CAD0.73866210.99516214.03850.6881510.588271.213411.13719
1 SGD0.7422531.00486114.10670.6914970.591131.219311.14272
1 ZAR0.0526170.07123280.070888110.04901890.04190410.08643430.0810052

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Tacikistan Somonu
1 KZT0.02437 TJS
5 KZT0.12184 TJS
10 KZT0.24367 TJS
20 KZT0.48734 TJS
50 KZT1.21835 TJS
100 KZT2.43671 TJS
250 KZT6.09178 TJS
500 KZT12.18355 TJS
1000 KZT24.36710 TJS
2000 KZT48.73420 TJS
5000 KZT121.83550 TJS
10000 KZT243.67100 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Kazakistan Tengesi
1 TJS41.03890 KZT
5 TJS205.19450 KZT
10 TJS410.38900 KZT
20 TJS820.77800 KZT
50 TJS2051.94500 KZT
100 TJS4103.89000 KZT
250 TJS10259.72500 KZT
500 TJS20519.45000 KZT
1000 TJS41038.90000 KZT
2000 TJS82077.80000 KZT
5000 TJS205194.50000 KZT
10000 TJS410389.00000 KZT