Kazakistan tengesinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → PHP çevirin

1.000 kzt
124,79 php

1.00000 KZT = 0.12479 PHP

10:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0733589.13441.453051.652450.94813518.3152
1 GBP1.1695611.25535104.2481.699431.932651.108921.4208
1 USD0.931650.796591183.04321.353751.539530.8833517.0636
1 INR0.0112190.009592480.012041910.01630180.01853890.01063720.205479

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Kazakistan tengesinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Filipinler Pesosu
1 KZT0.12479 PHP
5 KZT0.62395 PHP
10 KZT1.24790 PHP
20 KZT2.49580 PHP
50 KZT6.23950 PHP
100 KZT12.47900 PHP
250 KZT31.19750 PHP
500 KZT62.39500 PHP
1000 KZT124.79000 PHP
2000 KZT249.58000 PHP
5000 KZT623.95000 PHP
10000 KZT1247.90000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 PHP8.01344 KZT
5 PHP40.06720 KZT
10 PHP80.13440 KZT
20 PHP160.26880 KZT
50 PHP400.67200 KZT
100 PHP801.34400 KZT
250 PHP2003.36000 KZT
500 PHP4006.72000 KZT
1000 PHP8013.44000 KZT
2000 PHP16026.88000 KZT
5000 PHP40067.20000 KZT
10000 PHP80134.40000 KZT