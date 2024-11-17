Cayman Adaları dolarından ZMW'ye Geçmiş Döviz Kurları
Cayman Adaları dolarından ZMW'ye geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cayman Adaları dolarından (KYD) ZMW'ye (ZMW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KYD - ZMW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KYD → ZMW çevrim grafiği
1 KYD = 33,56010 ZMW
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Cayman Adaları doları → Zambiya kvaçası döviz kuru geçmişi
Bugünün Cayman Adaları doları ZMW'ye döviz kuru şu anda 33,560, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Cayman Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.043 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cayman Adaları doları ZMW'ye döviz kuru en yüksek değeri 33,601 (15-11-2024) ile en düşük değeri 33,108 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.504 düşüş ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
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Cayman Adaları dolarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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