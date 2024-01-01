20 Cayman Adaları dolarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → CAD çevirin

1,000$ KYD = 1,718C$ CAD

20:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 KYD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,71831,7183
Düşük1,68291,6367
Ortalama1,69631,6693
Değişim2.08%3.35%
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1 KYD → CAD istatistikleri

KYD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7183, en düşük 1,6829 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6963 oldu. KYD → CAD kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

KYD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7183, en düşük 1,6367 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6693 oldu. KYD → CAD kurundaki değişiklik 3.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1821,5481,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41319,1451,631,4830,835
1 SGD0,74562,9510,708113,5481,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Kanada Doları
1 KYD1,71805 CAD
5 KYD8,59025 CAD
10 KYD17,18050 CAD
20 KYD34,36100 CAD
50 KYD85,90250 CAD
100 KYD171,80500 CAD
250 KYD429,51250 CAD
500 KYD859,02500 CAD
1000 KYD1.718,05000 CAD
2000 KYD3.436,10000 CAD
5000 KYD8.590,25000 CAD
10000 KYD17.180,50000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Cayman Adaları Doları
1 CAD0,58206 KYD
5 CAD2,91028 KYD
10 CAD5,82056 KYD
20 CAD11,64112 KYD
50 CAD29,10280 KYD
100 CAD58,20560 KYD
250 CAD145,51400 KYD
500 CAD291,02800 KYD
1000 CAD582,05600 KYD
2000 CAD1.164,11200 KYD
5000 CAD2.910,28000 KYD
10000 CAD5.820,56000 KYD