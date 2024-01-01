10 Kuveyt dinarından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile KWD → GTQ çevirin

1,000ك KWD = 25,12Q GTQ

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → GTQ çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GTQ
1 KWD → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,254525,3658
Düşük25,096525,0965
Ortalama25,190825,2658
Değişim-0.40%-0.71%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → GTQ istatistikleri

KWD → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,2545, en düşük 25,0965 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,1908 oldu. KWD → GTQ kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

KWD → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,3658, en düşük 25,0965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,2658 oldu. KWD → GTQ kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Guatemala Quetzalı
1 KWD25,12320 GTQ
5 KWD125,61600 GTQ
10 KWD251,23200 GTQ
20 KWD502,46400 GTQ
50 KWD1.256,16000 GTQ
100 KWD2.512,32000 GTQ
250 KWD6.280,80000 GTQ
500 KWD12.561,60000 GTQ
1000 KWD25.123,20000 GTQ
2000 KWD50.246,40000 GTQ
5000 KWD125.616,00000 GTQ
10000 KWD251.232,00000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Kuveyt Dinarı
1 GTQ0,03980 KWD
5 GTQ0,19902 KWD
10 GTQ0,39804 KWD
20 GTQ0,79608 KWD
50 GTQ1,99019 KWD
100 GTQ3,98038 KWD
250 GTQ9,95095 KWD
500 GTQ19,90190 KWD
1000 GTQ39,80380 KWD
2000 GTQ79,60760 KWD
5000 GTQ199,01900 KWD
10000 GTQ398,03800 KWD