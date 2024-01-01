10 Kuveyt dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KWD → BTN çevirin

1,000ك KWD = 274,6Nu. BTN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 KWD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek275,1870275,3650
Düşük273,9690273,3410
Ortalama274,4479274,3935
Değişim0.20%0.22%
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1 KWD → BTN istatistikleri

KWD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 275,1870, en düşük 273,9690 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 274,4479 oldu. KWD → BTN kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KWD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 275,3650, en düşük 273,3410 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 274,3935 oldu. KWD → BTN kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 KWD274,59900 BTN
5 KWD1.372,99500 BTN
10 KWD2.745,99000 BTN
20 KWD5.491,98000 BTN
50 KWD13.729,95000 BTN
100 KWD27.459,90000 BTN
250 KWD68.649,75000 BTN
500 KWD137.299,50000 BTN
1000 KWD274.599,00000 BTN
2000 KWD549.198,00000 BTN
5000 KWD1.372.995,00000 BTN
10000 KWD2.745.990,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kuveyt Dinarı
1 BTN0,00364 KWD
5 BTN0,01821 KWD
10 BTN0,03642 KWD
20 BTN0,07283 KWD
50 BTN0,18208 KWD
100 BTN0,36417 KWD
250 BTN0,91042 KWD
500 BTN1,82084 KWD
1000 BTN3,64168 KWD
2000 BTN7,28336 KWD
5000 BTN18,20840 KWD
10000 BTN36,41680 KWD