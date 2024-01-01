250 Güney Kore wonundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile KRW → WST çevirin

1,000₩ KRW = 0,001950WS$ WST

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 KRW → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00200,0021
Düşük0,00190,0019
Ortalama0,00200,0020
Değişim-1.24%-5.35%
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1 KRW → WST istatistikleri

KRW → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0020 oldu. KRW → WST kurundaki değişiklik -1.24 değerindeydi.

KRW → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0021, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. KRW → WST kurundaki değişiklik -5.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Samoa Talası
1 KRW0,00195 WST
5 KRW0,00975 WST
10 KRW0,01950 WST
20 KRW0,03899 WST
50 KRW0,09748 WST
100 KRW0,19495 WST
250 KRW0,48738 WST
500 KRW0,97475 WST
1000 KRW1,94950 WST
2000 KRW3,89900 WST
5000 KRW9,74750 WST
10000 KRW19,49500 WST
20000 KRW38,99000 WST
30000 KRW58,48500 WST
40000 KRW77,98000 WST
50000 KRW97,47500 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Güney Kore Wonu
1 WST512,95300 KRW
5 WST2.564,76500 KRW
10 WST5.129,53000 KRW
20 WST10.259,06000 KRW
50 WST25.647,65000 KRW
100 WST51.295,30000 KRW
250 WST128.238,25000 KRW
500 WST256.476,50000 KRW
1000 WST512.953,00000 KRW
2000 WST1.025.906,00000 KRW
5000 WST2.564.765,00000 KRW
10000 WST5.129.530,00000 KRW