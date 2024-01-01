10 bin Samoa talasından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile WST → KRW çevirin

1,000WS$ WST = 508,0₩ KRW

05:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 WST → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek515,8000515,8000
Düşük496,0750485,0030
Ortalama508,9296499,5091
Değişim1.38%3.37%
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1 WST → KRW istatistikleri

WST → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 515,8000, en düşük 496,0750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 508,9296 oldu. WST → KRW kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

WST → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 515,8000, en düşük 485,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 499,5091 oldu. WST → KRW kurundaki değişiklik 3.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9611,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62719,0151,4850,83589,361,418
1 AUD0,6510,614111,6850,9120,51354,910,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Güney Kore Wonu
1 WST508,03700 KRW
5 WST2.540,18500 KRW
10 WST5.080,37000 KRW
20 WST10.160,74000 KRW
50 WST25.401,85000 KRW
100 WST50.803,70000 KRW
250 WST127.009,25000 KRW
500 WST254.018,50000 KRW
1000 WST508.037,00000 KRW
2000 WST1.016.074,00000 KRW
5000 WST2.540.185,00000 KRW
10000 WST5.080.370,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Samoa Talası
1 KRW0,00197 WST
5 KRW0,00984 WST
10 KRW0,01968 WST
20 KRW0,03937 WST
50 KRW0,09842 WST
100 KRW0,19684 WST
250 KRW0,49209 WST
500 KRW0,98418 WST
1000 KRW1,96836 WST
2000 KRW3,93672 WST
5000 KRW9,84180 WST
10000 KRW19,68360 WST
20000 KRW39,36720 WST
30000 KRW59,05080 WST
40000 KRW78,73440 WST
50000 KRW98,41800 WST