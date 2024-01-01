bin Güney Kore wonundan Yeni Tayvan dolarına
Reel döviz kuru ile KRW → TWD çevirin
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KRW → TWD çevrim grafiği
1 KRW = 0,02327 TWD
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|1 KRW → TWD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0234
|0,0243
|Düşük
|0,0230
|0,0230
|Ortalama
|0,0232
|0,0237
|Değişim
|-0.57%
|-3.21%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → TWD istatistikleri
KRW → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0234, en düşük 0,0230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0232 oldu. KRW → TWD kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.
KRW → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0243, en düşük 0,0230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0237 oldu. KRW → TWD kurundaki değişiklik -3.21 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Yeni Tayvan Doları
|1 KRW
|0,02327 TWD
|5 KRW
|0,11635 TWD
|10 KRW
|0,23270 TWD
|20 KRW
|0,46540 TWD
|50 KRW
|1,16350 TWD
|100 KRW
|2,32699 TWD
|250 KRW
|5,81748 TWD
|500 KRW
|11,63495 TWD
|1000 KRW
|23,26990 TWD
|2000 KRW
|46,53980 TWD
|5000 KRW
|116,34950 TWD
|10000 KRW
|232,69900 TWD
|20000 KRW
|465,39800 TWD
|30000 KRW
|698,09700 TWD
|40000 KRW
|930,79600 TWD
|50000 KRW
|1.163,49500 TWD
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Güney Kore Wonu
|1 TWD
|42,97400 KRW
|5 TWD
|214,87000 KRW
|10 TWD
|429,74000 KRW
|20 TWD
|859,48000 KRW
|50 TWD
|2.148,70000 KRW
|100 TWD
|4.297,40000 KRW
|250 TWD
|10.743,50000 KRW
|500 TWD
|21.487,00000 KRW
|1000 TWD
|42.974,00000 KRW
|2000 TWD
|85.948,00000 KRW
|5000 TWD
|214.870,00000 KRW
|10000 TWD
|429.740,00000 KRW