10 bin Güney Kore wonundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → TWD çevirin

1,000₩ KRW = 0,02327NT$ TWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 KRW → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02340,0243
Düşük0,02300,0230
Ortalama0,02320,0237
Değişim-0.57%-3.21%
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1 KRW → TWD istatistikleri

KRW → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0234, en düşük 0,0230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0232 oldu. KRW → TWD kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

KRW → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0243, en düşük 0,0230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0237 oldu. KRW → TWD kurundaki değişiklik -3.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Yeni Tayvan Doları
1 KRW0,02327 TWD
5 KRW0,11635 TWD
10 KRW0,23270 TWD
20 KRW0,46540 TWD
50 KRW1,16350 TWD
100 KRW2,32699 TWD
250 KRW5,81748 TWD
500 KRW11,63495 TWD
1000 KRW23,26990 TWD
2000 KRW46,53980 TWD
5000 KRW116,34950 TWD
10000 KRW232,69900 TWD
20000 KRW465,39800 TWD
30000 KRW698,09700 TWD
40000 KRW930,79600 TWD
50000 KRW1.163,49500 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Güney Kore Wonu
1 TWD42,97400 KRW
5 TWD214,87000 KRW
10 TWD429,74000 KRW
20 TWD859,48000 KRW
50 TWD2.148,70000 KRW
100 TWD4.297,40000 KRW
250 TWD10.743,50000 KRW
500 TWD21.487,00000 KRW
1000 TWD42.974,00000 KRW
2000 TWD85.948,00000 KRW
5000 TWD214.870,00000 KRW
10000 TWD429.740,00000 KRW