50.000 Güney Kore wonundan Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile KRW → PKR çevirin
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KRW → PKR çevrim grafiği
1 KRW = 0,19919 PKR
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|1 KRW → PKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,2030
|0,2122
|Düşük
|0,1974
|0,1974
|Ortalama
|0,2005
|0,2059
|Değişim
|-1.85%
|-4.92%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → PKR istatistikleri
KRW → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2030, en düşük 0,1974 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2005 oldu. KRW → PKR kurundaki değişiklik -1.85 değerindeydi.
KRW → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2122, en düşük 0,1974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2059 oldu. KRW → PKR kurundaki değişiklik -4.92 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Pakistan Rupisi
|1 KRW
|0,19919 PKR
|5 KRW
|0,99595 PKR
|10 KRW
|1,99189 PKR
|20 KRW
|3,98378 PKR
|50 KRW
|9,95945 PKR
|100 KRW
|19,91890 PKR
|250 KRW
|49,79725 PKR
|500 KRW
|99,59450 PKR
|1000 KRW
|199,18900 PKR
|2000 KRW
|398,37800 PKR
|5000 KRW
|995,94500 PKR
|10000 KRW
|1.991,89000 PKR
|20000 KRW
|3.983,78000 PKR
|30000 KRW
|5.975,67000 PKR
|40000 KRW
|7.967,56000 PKR
|50000 KRW
|9.959,45000 PKR