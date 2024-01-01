100 Pakistan rupisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile PKR → KRW çevirin

1,000₨ PKR = 5,029₩ KRW

10:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 PKR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,06655,0665
Düşük4,92734,7126
Ortalama4,99034,8624
Değişim2.07%5.49%
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1 PKR → KRW istatistikleri

PKR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0665, en düşük 4,9273 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9903 oldu. PKR → KRW kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

PKR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0665, en düşük 4,7126 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8624 oldu. PKR → KRW kurundaki değişiklik 5.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4140,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0480,8363,8751,4863,9636,437
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51714,6351,7784,73743,586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Güney Kore Wonu
1 PKR5,02929 KRW
5 PKR25,14645 KRW
10 PKR50,29290 KRW
20 PKR100,58580 KRW
50 PKR251,46450 KRW
100 PKR502,92900 KRW
250 PKR1.257,32250 KRW
500 PKR2.514,64500 KRW
1000 PKR5.029,29000 KRW
2000 PKR10.058,58000 KRW
5000 PKR25.146,45000 KRW
10000 PKR50.292,90000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Pakistan Rupisi
1 KRW0,19884 PKR
5 KRW0,99418 PKR
10 KRW1,98835 PKR
20 KRW3,97670 PKR
50 KRW9,94175 PKR
100 KRW19,88350 PKR
250 KRW49,70875 PKR
500 KRW99,41750 PKR
1000 KRW198,83500 PKR
2000 KRW397,67000 PKR
5000 KRW994,17500 PKR
10000 KRW1.988,35000 PKR
20000 KRW3.976,70000 PKR
30000 KRW5.965,05000 PKR
40000 KRW7.953,40000 PKR
50000 KRW9.941,75000 PKR