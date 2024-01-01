20 Güney Kore wonundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KRW → PKR çevirin

1,000₩ KRW = 0,1992₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 KRW → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20300,2122
Düşük0,19740,1974
Ortalama0,20050,2059
Değişim-1.85%-4.92%
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1 KRW → PKR istatistikleri

KRW → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2030, en düşük 0,1974 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2005 oldu. KRW → PKR kurundaki değişiklik -1.85 değerindeydi.

KRW → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2122, en düşük 0,1974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2059 oldu. KRW → PKR kurundaki değişiklik -4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Pakistan Rupisi
1 KRW0,19919 PKR
5 KRW0,99595 PKR
10 KRW1,99189 PKR
20 KRW3,98378 PKR
50 KRW9,95945 PKR
100 KRW19,91890 PKR
250 KRW49,79725 PKR
500 KRW99,59450 PKR
1000 KRW199,18900 PKR
2000 KRW398,37800 PKR
5000 KRW995,94500 PKR
10000 KRW1.991,89000 PKR
20000 KRW3.983,78000 PKR
30000 KRW5.975,67000 PKR
40000 KRW7.967,56000 PKR
50000 KRW9.959,45000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Güney Kore Wonu
1 PKR5,02036 KRW
5 PKR25,10180 KRW
10 PKR50,20360 KRW
20 PKR100,40720 KRW
50 PKR251,01800 KRW
100 PKR502,03600 KRW
250 PKR1.255,09000 KRW
500 PKR2.510,18000 KRW
1000 PKR5.020,36000 KRW
2000 PKR10.040,72000 KRW
5000 PKR25.101,80000 KRW
10000 PKR50.203,60000 KRW