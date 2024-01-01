5 Güney Kore wonundan Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile KRW → NZD çevirin
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KRW → NZD çevrim grafiği
1 KRW = 0,00122 NZD
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|1 KRW → NZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0012
|0,0012
|Düşük
|0,0012
|0,0012
|Ortalama
|0,0012
|0,0012
|Değişim
|1.60%
|-0.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → NZD istatistikleri
KRW → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. KRW → NZD kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.
KRW → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. KRW → NZD kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Yeni Zelanda Doları
|1 KRW
|0,00122 NZD
|5 KRW
|0,00611 NZD
|10 KRW
|0,01222 NZD
|20 KRW
|0,02443 NZD
|50 KRW
|0,06108 NZD
|100 KRW
|0,12217 NZD
|250 KRW
|0,30542 NZD
|500 KRW
|0,61084 NZD
|1000 KRW
|1,22168 NZD
|2000 KRW
|2,44336 NZD
|5000 KRW
|6,10840 NZD
|10000 KRW
|12,21680 NZD
|20000 KRW
|24,43360 NZD
|30000 KRW
|36,65040 NZD
|40000 KRW
|48,86720 NZD
|50000 KRW
|61,08400 NZD
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Güney Kore Wonu
|1 NZD
|818,54800 KRW
|5 NZD
|4.092,74000 KRW
|10 NZD
|8.185,48000 KRW
|20 NZD
|16.370,96000 KRW
|50 NZD
|40.927,40000 KRW
|100 NZD
|81.854,80000 KRW
|250 NZD
|204.637,00000 KRW
|500 NZD
|409.274,00000 KRW
|1000 NZD
|818.548,00000 KRW
|2000 NZD
|1.637.096,00000 KRW
|5000 NZD
|4.092.740,00000 KRW
|10000 NZD
|8.185.480,00000 KRW