10 Güney Kore wonundan Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile KRW → NIO çevirin

1.000₩ KRW = 0.02637C$ NIO

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NIO
1 KRW → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.02690.0281
Düşük0.02610.0261
Ortalama0.02660.0272
Değişim-1.88%-4.66%
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1 KRW → NIO istatistikleri

KRW → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0269, en düşük 0.0261 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0266 oldu. KRW → NIO kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.

KRW → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0281, en düşük 0.0261 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0272 oldu. KRW → NIO kurundaki değişiklik -4.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.948851.4091.547150.79239384.43221.342257.22935
1 EUR1.053911.484951.630540.83511588.98311.41467.61901
1 CAD0.7097230.67342611.098050.5623859.92350.9526265.13084
1 AUD0.646350.6132930.91070710.51216354.57280.8675634.67269

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Güney Kore wonundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nikaragua Kordobası
1 KRW0.02637 NIO
5 KRW0.13185 NIO
10 KRW0.26370 NIO
20 KRW0.52740 NIO
50 KRW1.31849 NIO
100 KRW2.63699 NIO
250 KRW6.59248 NIO
500 KRW13.18495 NIO
1000 KRW26.36990 NIO
2000 KRW52.73980 NIO
5000 KRW131.84950 NIO
10000 KRW263.69900 NIO
20000 KRW527.39800 NIO
30000 KRW791.09700 NIO
40000 KRW1054.79600 NIO
50000 KRW1318.49500 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Güney Kore Wonu
1 NIO37.92200 KRW
5 NIO189.61000 KRW
10 NIO379.22000 KRW
20 NIO758.44000 KRW
50 NIO1896.10000 KRW
100 NIO3792.20000 KRW
250 NIO9480.50000 KRW
500 NIO18961.00000 KRW
1000 NIO37922.00000 KRW
2000 NIO75844.00000 KRW
5000 NIO189610.00000 KRW
10000 NIO379220.00000 KRW