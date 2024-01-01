bin Güney Kore wonundan Nikaragua kordobasına
Reel döviz kuru ile KRW → NIO çevirin
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KRW → NIO çevrim grafiği
1 KRW = 0,02637 NIO
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|1 KRW → NIO
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0269
|0,0281
|Düşük
|0,0261
|0,0261
|Ortalama
|0,0266
|0,0272
|Değişim
|-1.88%
|-4.66%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → NIO istatistikleri
KRW → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0269, en düşük 0,0261 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0266 oldu. KRW → NIO kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.
KRW → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0281, en düşük 0,0261 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0272 oldu. KRW → NIO kurundaki değişiklik -4.66 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Nikaragua Kordobası
|1 KRW
|0,02637 NIO
|5 KRW
|0,13185 NIO
|10 KRW
|0,26370 NIO
|20 KRW
|0,52740 NIO
|50 KRW
|1,31850 NIO
|100 KRW
|2,63699 NIO
|250 KRW
|6,59248 NIO
|500 KRW
|13,18495 NIO
|1000 KRW
|26,36990 NIO
|2000 KRW
|52,73980 NIO
|5000 KRW
|131,84950 NIO
|10000 KRW
|263,69900 NIO
|20000 KRW
|527,39800 NIO
|30000 KRW
|791,09700 NIO
|40000 KRW
|1.054,79600 NIO
|50000 KRW
|1.318,49500 NIO
|Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Güney Kore Wonu
|1 NIO
|37,92200 KRW
|5 NIO
|189,61000 KRW
|10 NIO
|379,22000 KRW
|20 NIO
|758,44000 KRW
|50 NIO
|1.896,10000 KRW
|100 NIO
|3.792,20000 KRW
|250 NIO
|9.480,50000 KRW
|500 NIO
|18.961,00000 KRW
|1000 NIO
|37.922,00000 KRW
|2000 NIO
|75.844,00000 KRW
|5000 NIO
|189.610,00000 KRW
|10000 NIO
|379.220,00000 KRW